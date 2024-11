Dalla nostra sede di Roma, Antonella Grippo “assedia” i protagonisti più autorevoli della politica italiana. Sul tappeto, i temi della più stringente attualità, in vista delle elezioni europee di giugno, che rappresenteranno un test di grande rilievo per il futuro prossimo di tutti i partiti. In un frangente delicatissimo per gli equilibri internazionali, a causa dei venti di guerra che inquietano il mondo.

Sei gli ospiti in studio: Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra), Pierferdinando Casini (Pd), Renata Polverini (Forza Italia), Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), Ettore Rosato (Azione), Simonetta Matone (Lega).

Dove seguire Perfidia

L'appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.