Il format di LaC condotto da Wlady Nigro, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.30, oggi nella Perla del Tirreno. Ecco i ristoranti che abbiamo visitato

La Costa degli Dei, tra le più famose e visitate d’Italia da turisti che arrivano da tutto il mondo. Mare cristallino, spiagge dorate e…buon cibo! Nella ottava puntata di Vita da Food Blogger faremo tappa a Tropea.

Andremo prima in un’attività ristorativa storica con una vista mozzafiato e la cucina riserva tante sorprese tra qualità e materia prima. Si tratta del ristorante Pimm’s. A guidarlo c'è Carmine Seva, un giovane chef che, insieme alla sorella, ha preso le redini del ristorante di famiglia, una pietra miliare per la città di Tropea.

Il piatto Cavallo di battaglia proposto mi ha davvero colpito, spaghetti ai ricci di mare freschissimi e salicornia. Un piatto che parla di mare, che parla di Tropea, unico nel suo genere, semplicemente fantastico. Come piatto della tradizione non poteva mancare il polpo cotto a bassa temperatura, non vi annuncio altro perché troverete maggiori dettagli nella puntata. Il piatto del blogger invece sono stati dei gamberi rossi al miele. Avete letto bene, durante la puntata vi spiego meglio.

Il discorso qualità e materia prima non cambia invece al ristorante Le Mura che sta vivendo una seconda vita con la gestione di Carlo Pantano. Lo chef Antonio De Vita è un creativo a cui piace sperimentare e creare leccornie per i suoi commensali.

La chef ci delizia con il piatto cavallo di battaglia, ovvero le patelle, lavorate con una determinata tecnica che vi racconteremo durante la puntata. Una prelibatezza unica. Il piatto della tradizione invece è il tortino di alici ripieno e servito, ovviamente, con la cipolla rossa di Tropea, durante la puntata lo chef ci ha raccontato qualche segreto. Invece il piatto del blogger è stata la stroncatura dello chef, ovviamente rivisitata con l’aggiunta della cipolla e di un altro ingrediente. Sacrilegio oppure esperimento riuscito?

