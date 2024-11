Le montagne della Sila Greca, una cucina d’alta quota, eccovi la quattordicesima puntata di Vita da Food Blogger.

Un salto nella pace della natura incontaminata dei boschi della Sila, tra storie e racconti di personaggi che hanno dato vita a ristoranti di passaggio, e agriturismi che guardano al futuro del territorio.

Nella quattordicesima puntata di Vita da Food Blogger abbiamo fatto tappa nelle montagne di Acri.

Prima tappa al ristorante “Da Rosalbino” circondato da alberi, boschi, pace, relax e ottima cucina.

Un ristorante di famiglia, capitanato da Salvatore Scaglione, che vive i ricordi delle tradizioni ancora vive e forti. Nel suo ristorante si cucina nel camino a legna per le cotture lunghe a fuoco basso.

Appena andiamo in cucina ci prepara subito il piatto cavallo di battaglia, ovvero le pappardelle di pasta fresca con ragù di capriolo, semplicemente fantastiche.

Come piatto della tradizione invece non potevano mancare i fusilli al sugo con ragù di capra, quei sapori forti di un tempo che non si perdono nella storia.

Il piatto del blogger invece è stata una bistecca fiorentina di scottona, poiché in montagna si mangia la carne buona, e Salvatore sa il fatto suo.

Continuando a girovagare nella montagne di Acri, arriviamo in un azienda agricola davvero innovativa, che offre una cucina davvero eccezionale, ovvero “Bio Sila”.

Il nostro cicerone dell’azienda è uno dei proprietari Vincenzo Abbruzzese, che con passione e amore, ci racconta di Bio Sila e delle persone che ne fanno parte. Una grande famiglia che si è allargata negli anni, del rispetto per il territorio e per gli animali.

In cucina chef Massimo Gencarelli è un creativo che non dimentica le radici e le tradizioni, infatti il piatto cavallo di battaglia dell’azienda è una costata grigliata alla brace, accompagnata da patate 'mpacchiuse. Che dire quando si ha la possibilità di mangiare a km 0, sai davvero cosa mangi.

Invece il piatto della tradizione invece ce lo prepara direttamente la mamma di Vincenzo, ovvero lo spezzatino di trippa. Sapori antichi, forti, speziati, che sanno proprio di Calabria.

Il piatto del blogger invece è il gelato che viene prodotto proprio dall’azienda BioSila, un prodotto 100% naturale che si lascia mangiare da solo.

