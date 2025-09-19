Nelle regioni più fragili il consenso il consenso elettorale spesso è orientato da ragioni di clientela. Sarà così anche il 5 e 6 ottobre? Ne parliamo questa sera nel format di Antonella Grippo

È opinione diffusa che, nelle regioni dal tessuto produttivo fragile, il consenso elettorale sia orientato da ragioni di clientela. Questa tendenza sarà riconfermata il 5 e il 6 ottobre in Calabria? ﻿Ne parleremo questa sera nel corso della nuova puntata di Perfidia, il programma di Antonella Grippo in onda questa sera, venerdì 19 settembre, alle 21.30 su LaC Tv.

Ospiti Francesco Cannizzaro (Forza Italia), Franz Caruso (Partito Socialista Italiano), Emira Ciodaro (Lega), Pina Incarnato (Democratici e Progressisti), Pietro Molinaro (Fratelli d’Italia), Monica Nardi (Tridico Presidente).

Appuntamento alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del ditale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.