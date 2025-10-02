Questa settimana in onda due puntate dell’approfondimento politico condotto da Antonella Grippo. Nella prima parte della trasmissione confronto tra Scopelliti e Stasi, seconda tranche con un ricco parterre di ospiti

Siamo in zona Cesarini. I giochi sono fatti, o quasi. C’è giusto lo spazio per gli ultimi appelli. Il tempo è quasi scaduto per questa tormentata campagna elettorale. Chi, tra i contendenti, riuscirà ad avere la meglio? Chi andrà in goal? Questa settimana Perfidia raddoppia: non soltanto il consueto appuntamento del venerdì ma una puntata che offrirà spazio per due momenti di confronto sulle Regionali in Calabria.

Antonella Grippo accoglierà gli ospiti tra le fiamme dell’inferno dialettico per radiografare gli ultimi sprazzi della contesa che vedrà fronteggiarsi nelle urne Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. L’appuntamento, imperdibile, è al solito per le 21,30 su LaC Tv.

﻿Nella prima parte: Giuseppe Scopelliti (ex Presidente Regione), Flavio Stasi (sindaco Corigliano Rossano).

Nella seconda parte: Domenico Furgiuele (Lega), Antonio Lo Schiavo (Alleanza Verdi e Sinistra), Franceschina Bufano (Occhiuto Presidente), Giuseppe Graziano (Casa Riformista), Dalila Nesci (Fratelli d’Italia) e Maria Rosaria Franzè (Tridico Presidente).