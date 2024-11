Avrebbe tentato di sottrarre la bicicletta ad un bambino di 8 anni e, al suo rifiuto, lo avrebbe ferito con un coltellino o un altro oggetto appuntito. Protagonista un bambino poco più grande della vittima, di 10 anni. L'episodio sarebbe accaduto domenica scorsa nella villa comunale di Conversano, nel Barese.

Il presunto ferimento è stato raccontato, con una denuncia ai carabinieri, dal padre del bambino più piccolo, medicato nell'ospedale di Putignano con prognosi di dieci giorni per escoriazioni. Intanto la Procura per i Minorenni di Bari, trattandosi di un minore non imputabile per la giovanissima età, fa sapere che attiverà accertamenti tramite i servizi sociali sul contesto familiare del bambino di 10 anni.