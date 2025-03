È stato inaugurato nel quartiere Navile, a Bologna, il murale che il pittore e urban Kotè (Antonio Cotecchia) ha ultimato su una palazzina Acer di via Fioravanti, di fronte a Piazza Lucio Dalla, sulle note della canzone che lo ha ispirato: “Felicità”, che Dalla scrisse nel 1988. Il murale è un dono di Fondazione Lucio Dalla a Bologna, per celebrare l'82esimo compleanno dell'artista bolognese scomparso 13 anni fa con un grande omaggio alla memoria nella sua città natale, e rientra in No Code, il programma di iniziative della Fondazione nel nome e nel ricordo di Dalla in collaborazione con l'Amministrazione comunale, i partner di ciascun Progetto e grazie al sostegno di Banca di Bologna.

Il Quartiere Navile ha sostenuto l'intervento attraverso un patto di collaborazione con l'associazione ShowLove. L'opera realizzata da Kotè è un omaggio alla figura di Dalla, ed in particolare ne ritrae il volto sulla facciata di una palazzina in via Tibaldi 46, che affaccia su via Fioravanti. Si tratta della trasposizione su muro di un dipinto del 2022 inserito all'interno della mostra pittorica e sonora "A volte basta una canzone. Lucio Dalla canzoni in mostra", che si tiene all'Archivio di Stato fino al 28 aprile.

Nell'opera muraria il volto del cantautore è circondato da una moltitudine di persone che, ossessionate dalla ricerca della felicità, guarda verso l'alto. Solo un uomo, ignorandola, la trova volgendo lo sguardo verso se stesso. Alla base, un treno che sfreccia rievoca l'immagine dell'uomo che fischietta sulla banchina di una stazione mentre il treno arriva e non si ferma, l'istante di felicità cantato da Lucio nella sua canzone. Oltre a reinterpretare su tela il brano, Kotè ha associato al quadro una traccia musicale che non riproduce il brano originale, ma rielabora in musica ciò che lo ha ispirato mentre lo dipingeva: è lui stesso ad aver lavorato al computer il brano scelto, inserendo effetti sonori dinamici dal forte impatto emotivo. La traccia musicale è resa ascoltabile attraverso l'apposizione sulla targa di un Qr Code.

«Il murale che Kotè ha realizzato - commenta Andrea Faccani, presidente della Fondazione Dalla - sottolinea il legame indissolubile tra Lucio e Bologna e consente di condividere con tutti e per sempre il suo ricordo».