A Gallarate, in provincia di Varese, il Remigration Summit, il contestato raduno dell'ultradestra sul tema dell'immigrazione che si svolge al Teatro Comunale.

Il generale Roberto Vannacci ha inviato un video scusandosi di non poter essere presente.

«Vi do il mio sostegno» ha detto aggiungendo che «la remigrazione non è uno slogan ma una proposta concreta». «Vuol dire mette al centro gli italiani, gli europei. È una battaglia di libertà e civiltà, di sicurezza, che è il vero spartiacque fra destra e sinistra».

La convocazione ai partecipanti è arrivata via e-mail a chi aveva acquistato il biglietto con l'indicazione del luogo e dell'orario, anticipato alle 9 rispetto alle 14.30 come era originariamente previsto.

«È stato deciso di fare questa manifestazione a Gallarate. Le misure per garantire l'ordine pubblico prese da questura e prefettura sono imponenti e adeguate. Mi auguro che vada tutto bene perché è giusto che tutti possano manifestare le proprie idee», ha detto il sindaco di Gallarate Andrea Cassani.

Inglesi, polacchi, olandesi e italiani. Un pubblico variegato quello presente al Remigration summit. Tutti collegano la scarsa sicurezza percepita a all'immigrazione clandestina. «È una questione identitaria - spiega un partecipante inglese - L'Inghilterra appartiene agli inglesi, la Scozia agli scozzesi, l'Italia agli italiani».

«La remigrazione è un tema del nostro partito», ha detto Davide Quadri, varesino dalla lunga militanza leghista e tuttora responsabile Esteri della Lega Giovani. Dice di essere venuto ad ascoltare e di non escludere sinergie con altri rappresentati di movimenti europei arrivati a Gallarate. «Da donna io ho paura ad uscire di casa - ha aggiunto una partecipante italiana - non posso uscire senza rischiare di essere violentata. Gli stranieri irregolari vanno allontanati, il Governo non fa abbastanza. Non possiamo riempire le nostre carceri e io voglio essere libera di uscire di casa senza il rischio di subire uno stupro».

Piantedosi: «Remigration o moderati? Contributi legittimi»

«Sono due legittimi contributi ad una discussione. In democrazia c'è bisogno di tutti i contributi e di tutte le componenti rispetto a fenomeni così complessi», ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, da Napoli, rispondendo a una domanda sull'approccio da lui preferito sul tema dell'immigrazione fra quello dell'ala moderata del centrodestra e quello del Remigration Summit.

«In democrazia non bisogna avere paura di nulla, anche di idee che possano apparire molto forti, molto controverse, molto discutibili anche, non condivise in qualche modo», ha aggiunto. «Io da ministro dell'Interno ho l'obbligo di garantire la libera espressione del pensiero da parte di chiunque - ha proseguito Piantedosi - salvo pensieri che siano di per sé lesivi della sfera giuridica altrui o comunque della Costituzione o di qualsiasi altra cosa. Per cui non credo ci sia contraddizione. È giusto che qualcuno possa ritenere in qualche modo interessanti questi forum di discussione che periodicamente vengono messi in campo. Ci sono altri, come in questa sede, che invece hanno un altro tipo di merito e di metodo di discussione».

A Gallarate 200 al flash mob contro il Remigration summit

Sono circa 200 i partecipanti al flash mob organizzato dal centrosinistra. Al grido di «vergogna» i partecipanti sono ritrovati in piazza Libertà. «Sono tanti i cittadini presenti oggi per dire che non vogliamo chi vuole deportare milioni di persone - ha detto il senatore Pd Alessandro Alfieri - persone alle quali è stato concesso l'uso di un teatro comunale, quindi di uno spazio pubblico da un sindaco della Lega. Del resto Salvini ha gettato la maschera avallando questa presenza in nome della libertà di parola. La libertà di para non è qualcosa che si usa come una clava. Noi vorremmo sapere, invece, cosa pensa sul tema la presidente Meloni. Cosa pensa di chi, e certo Trump non aiuta, vuole deportazioni di massa sulla base della razza».

«Oggi è stata sporcata la Lombardia - aggiunge il consigliere regionale dem Samuele Astuti - è vergognoso. Abbiamo proposto al Consiglio regionale una mozione di condanna unanime. Ancora una volta la maggioranza del presidente Fontana ha scelto di nascondere la testa sotto la sabbia».

Bonelli: «No a raduno xenofobo, oggi in piazza»

«Quello che va in scena oggi a Gallarate è un convegno che inneggia alla xenofobia, alla discriminazione e al razzismo, un'offesa ai valori della nostra Costituzione - sottolinea Angelo Bonelli di Avs anche lui in piazza contro il Remigration Summit -. È una manifestazione che, in base alla legge Mancino, andrebbe vietata. Oggi scendiamo in piazza per dire no all'odio e al razzismo, e per difendere la dignità della nostra democrazia».