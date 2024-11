«Siamo qui per dare una degna sepoltura a Viviana e a Gioele come volevamo da tempo. Io non mi fermo e vado avanti, questo è sicuro al 100 per cento. Ne sono certo». Così Daniele Mondello padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, la dj morta nelle campagne di Caronia con il figlio, durante i loro funerali nel Duomo di Messina. Il gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l'inchiesta relativa al caso come omicidio-suicidio.

«Non ho mai visto in tutta la mia vita - prosegue Mondello tra le lacrime - un caso chiuso così con otto ipotesi diverse. Senza impronte e senza niente di concreto. L'ho detto e lo faccio: non mi fermerò mai. Ormai ho perso tutto e quindi non mi interessa niente, vado avanti fino alla fine. Lo dico anche al procuratore Cavallo che continuerò fino alla mia morte. Mi hanno tolto tutto. Farò di tutto - aggiunge - per scoprire la verità, l'unica cosa positiva è e posso dare finalmente una degna sepoltura ai miei cari».