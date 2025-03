Il professionista è stato per due volte campione dei pesi massimi. Celebre il match contro Muhammad Ali nella sfida battezzata Rumble in the jungle

George Foreman, ex campione del mondo dei pesi massimi, è morto all'età di 76 anni. Il decesso dell'ex pugile è stato annunciato oggi 22 marzo dalla famiglia. Foreman, campione olimpico per gli Usa ai Giochi di Città del Messico 1968, nella carriera da professionista (impreziosita da 76 vittorie e 68 successi per ko a fronte di sol 5 sconfitte) è stato per due volte campione dei pesi massimi.

Il suo nome rimane legato al match più famoso di tutti i tempi. Nel 1974, in Zaire, da detentore del titolo affrontò Muhammad Ali nella sfida battezzata 'Rumble in the jungle'. Foreman venne sconfitto all'ottavo round per ko cedendo la corona all'età di 25 anni. A soli 28 anni decise di appendere i guantoni al chiodo. Torno sul ring nel 1987 iniziando la seconda fase della carriera. Nel 1994, a 45 anni, sconfisse Michael Moorer tornando campione del mondo. L'ultimo match, nel 1997, fu quello perso contro Shannon Briggs.

Foreman - sposato 5 volte e padre di 12 figli (5 battezzati George) - dopo il ritiro definitivo fu protagonista di un exploit commerciale. Lanciò sul mercato un grill vendendo oltre 100 milioni di pezzi in tutto il mondo e nel 1999 arrivò a cedere i diritti commerciali per il 'George Foreman Grill' per 138 milioni di dollari.