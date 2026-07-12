Il senatore statunitense è morto sabato sera all'età di 71 anni. La famiglia, attraverso una nota ufficiale, ha ringraziato per le manifestazioni di affetto chiedendo il rispetto della privacy

Il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una «breve e improvvisa malattia».

Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, ripresa dal Washington Post.

«Durante la serata di sabato 11 luglio, il senatore degli Stati Uniti Lindsey Graham è deceduto a seguito di una breve e improvvisa malattia», si legge nel comunicato, nel quale la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.