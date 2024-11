È morto Toto Cutugno. A 80 anni compiuti a inizio luglio, il cantautore si è spento oggi intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia all'Ansa è il suo manager Danilo Mancuso che spiega che, «dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi».

Nato il 7 luglio 1943, Toto Cutugno è stato il simbolo della musica italiana anche all'estero, soprattutto grazie a 'L'Italiano'. ''Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano'' è il suo refrain più noto. Vera icona pop, ha potuto vantare quindici partecipazioni al festival di Sanremo (e una storica performance nel 1990 in coppia con Ray Charles). Toto ha scritto hit popolarissime: oltre al pezzo manifesto L'Italiano, Gli amori, Figli, Le mamme, Anche Il tempo se ne va, La mia musica, Solo noi, per citarne solo alcune. Come conduttore televisivo ha guidato Piacere Rai1 e, nel 1987, una fortunata edizione di 'Domenica In'. Nel 2019 è stato giudice di 'Ora o mai più' su Rai1.

Toto ha scritto canzoni per Domenico Modugno, Adriano Celentano, Gigliola Cinquetti, Ornella Vanoni, ma anche per Mireille Mathieu, Dalida, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Claude Francois, Herve' Vilard.

Il debutto al festival di Sanremo risale al 1976: sul palco dell'Ariston sale con il suo gruppo, gli Albatros, con 'Volo AZ 504'. Arriva terzo. Poco dopo arriva 'Nel cuore nei sensi', con cui partecipa al Festivalbar e che balza ai vertici delle classifiche nella versione francese. L'anno dopo gli Albatros tornano a Sanremo con un'altra canzone di Toto, Gran Premio. Una svolta importante poi nel '78 con 'Donna donna mia'. Firma anche la prima canzone per Adriano Celentano, Soli, che per mesi resterà al primo posto in classifica. Per l'album di debutto, 'Voglio l'anima', bisognerà attendere il 1979. I brani saranno successivamente incisi da vari artisti, italiani e stranieri. Ma sono tanti i successi del Toto nazionale: 'Solo noi' viene lanciato a Sanremo nel 1980, anno in cui Cutugno firma tutte le canzoni del disco 'Il tempo se ne va' per Celentano. Dopo la pubblicazione di 'La mia musica', del 1981, nel 1983 partecipa a Sanremo con il suo brano-simbolo, L'Italiano, arrivando quinto.

La canzone vende milioni di dischi e lo rende famoso nel mondo. All'Ariston tornerà tante altre volte, come interprete, autore e superospite: nel 2010, dopo un periodo difficile per motivi di salute, arriva a Sanremo con Belen Rodriguez, con la quale canta Aeroplani. Poi, invitato da Fabio Fazio, esegue L'Italiano con il coro dell'Armata rossa. Nel 1990 ha vinto l'Eurovision Song Contest con il brano 'Insieme: 1992'.

Tra un festival e l'altro, Toto ha girato il mondo. Famosissimo in Russia come pure in Ucraina è tra quei cantanti che, a causa della pandemia da Covid-19 prima e dello scoppio della guerra poi, è stato costretto ad un lungo stop dell'attività live.