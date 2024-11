L'uomo è stato picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile davanti alla sua casa dopo una lite in discoteca: alcuni testimoni hanno indicato il rapper tra i presenti sul luogo della violenza

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite nella discoteca The Club.

Il cantante era stato denunciato dai darabinieri. Alcuni testimoni lo avevano indicato come presente sul luogo del pestaggio compiuto da un gruppo di ultrà del Milan.