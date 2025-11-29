Airbus ha chiesto ieri di aggiornare il software di controllo degli aeromobili del tipo A320, che potrebbe essere danneggiati da un'intensa attività di radiazioni solari.

Si ritiene che siano interessati circa 6.000 aerei A320, metà della flotta globale dell'azienda europea, ma si ritiene che la maggior parte potrà tornare a volare dopo un rapido aggiornamento software.

Secondo alcune fonti, oltre all'aggiornamento del software, potrebbe essere necessario anche un riallineamento dell'hardware, che porterebbe a pesanti interruzioni dell'operatività.

Airbus ha reso noto in un comunicato che l'analisi di un recente evento che ha coinvolto un aeromobile A320 ha rivelato che un'intensa radiazione solare può corrompere i dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. «Ci scusiamo per l'inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta e prioritaria», ha dichiarato il produttore di aeromobili aggiungendo di avere chiesto proattivamente alle autorità aeronautiche di tutto il mondo di chiedere agli operatori un'immediata azione precauzionale tramite un'allerta.

Ritardi e cancellazioni

Le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India e Air India Express hanno annunciato che tra i 200 e i 250 voli subiranno ritardi o cancellazioni a seguito della richiesta di Airbus. In totale le compagnie aeree indiane dispongono di circa 560 aeromobili della famiglia A320, ma non hanno rivelato il numero di aeromobili interessati.

La compagnia aerea giapponese All Nippon Airways (Ana) ha cancellato 95 voli domestici nella giornata di sabato. Il problema ha riguardato nello specifico 34 jet A320 della compagnia nipponica. Le cancellazioni hanno coinvolto circa 13.200 passeggeri, principalmente in transito dall'aeroporto di Haneda a Tokyo, ma anche da scali minori come Akita, Saga e Tottori.

L'allarme è scattato dopo un episodio verificatosi a ottobre, quando un A320 di JetBlue ha subìto un'inattesa picchiata durante il volo. Japan Airlines (Jal), l'altro vettore nazionale, ha comunicato di non essere stato interessato dall'incidente, in quanto la sua flotta non presenta lo stesso tipo di vulnerabilità software. Ana assicura di essere in stretto contatto con Airbus per completare gli aggiornamenti e ripristinare il regolare servizio nel minor tempo possibile. Nel frattempo, la compagnia ha attivato procedure di assistenza ai passeggeri, con opzioni di riprotezione su altri voli o rimborso integrale.