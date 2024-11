Il riconoscimento, prestigioso come il Nobel, è stato assegnato per gli studi sulla ricerca che lega la meccanica quantistica alla relatività di Albert Einstein

Sergio Ferrara è il fisico del Cern che ha vinto il premio Breakthrough, considerato l'Oscar della scienza e prestigioso come il Nobel, voluto dai miliardari Yuri Milner con Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) e Jack Ma (Alibaba). Ferrara è stato premiato con Daniel Freedman e Peter van Nieuwenhuizen per la Supergravità, la teoria che lega relatività e fisica delle particelle e "avvicina" la materia oscura. I tre scienziati hanno vinto il premio Breakthrough, del valore complessivo di tre milioni di dollari. Ferrara, Freedman e van Nieuwenhuizen erano già stati premiati negli anni ’90 per i loro studi con la medaglia Dirac.

La cerimonia di consegna del riconoscimento è prevista per il 3 novembre presso lo storico Hangar 1 della Nasa, vicino Mountain View, negli Stati Uniti. La ricerca di Ferrara si incentra nel solco tracciato dagli altri studi che da oltre 40 anni "inseguono" il sogno di Albert Einstein, ossia comprendere all'interno di un'unica teoria la fisica della gravità e quella delle particelle.

La teoria della Supergravità

Formulata nel 1976, la teoria della Supergravità è riuscita a integrare con successo la descrizione della forza di gravità con quella delle particelle fondamentali utilizzando gli strumenti della fisica quantistica.

«Quando pensiamo alle grandi opere dell'immaginazione umana, spesso ci riferiamo all'arte, alla musica e alla letteratura, ma alcune delle creazioni più profonde e belle sono quelle della scienza», ha dichiarato il magnate Yuri Milner. «La Supergravità ha ispirato i fisici per decenni e potrebbe contenere profonde verità sulla natura della realtà», ha aggiunto.



«E' straordinario che le equazioni di Einstein ammettano la generalizzazione che conosciamo come Supergravità», è la riflessione del presidente del Comitato scientifico che ha selezionato i vincitori, Edward Witten dell'Istituto per gli Studi Avanzati di Princeton, uno dei più autorevoli fisici e matematici contemporanei.