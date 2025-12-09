Lo scorso 15 novembre è passato esattamente un anno dall’arresto di Alberto Trentini in Venezuela. Un anno di detenzione senza accuse formali. Un anno senza processo. Un anno di violazione dei diritti umani fondamentali.

Alberto, cooperante veneziano di 46 anni, stava portando aiuti umanitari a comunità di persone con disabilità quando è stato fermato a un posto di blocco e rinchiuso nel carcere di El Rodeo, vicino Caracas.

Ho provato a immaginare le sue giornate. Il metallo contro metallo delle serrature all’alba. L’odore del cibo rancido. I compagni di cella che non hanno voce. Le lettere mentali scritte a sua madre Armanda, che continua a battersi per lui. Ma soprattutto ho immaginato la speranza. Quella radicale, quella che resiste anche quando tutto dice di arrendersi. Quella che si manifesta in un pezzo di pane diviso, in una coperta data a chi ha freddo, in uno sguardo che dice: tu esisti.

Ho scritto un racconto in punto di vista, per provare a dare voce a chi è stato costretto al silenzio. Perché Alberto Trentini non è un numero. È un uomo che ha dedicato vent’anni della sua vita ad aiutare gli altri. E ora ha bisogno di noi.

La quintessenza umana è la speranza. E noi possiamo essere parte di quella speranza continuando a parlare di Alberto, a scrivere, a non dimenticare.

Dal racconto inedito “La formula” – Un racconto in sette capitoli

La domanda

Marco ha otto anni e gli occhi troppo fermi per la sua età. Alza la mano nel momento sbagliato. Cioè nel momento in cui sto spiegando la preghiera del mattino, quella che recito da trentacinque anni, quella che mia madre mi ha insegnato a quattro anni nel corridoio buio prima di andare a scuola.

«Catechista Giulia».

Mi chiama così. Non Giulia. Catechista Giulia. Perché suo padre gli ha insegnato a rispettare i ruoli.

«Dimmi, Marco.»

«Ma tu ci parli davvero con Gesù o fai finta?».

Nove bambini smettono di respirare. L’aria della stanza si solidifica. Sento il ronzio del neon, quello che don Fabio promette di far riparare da tre anni.

Ho quarant’anni. Insegno catechismo da dodici. Ho preparato centoventisette bambini alla prima comunione. Ho risposto a domande sull’inferno, sul paradiso, sui dinosauri e su dove vanno i cani quando muoiono.

Non ho mai esitato.

«Certo che ci parlo.»

Marco annuisce. Abbassa la mano. Torna a guardare il foglio con il disegno del Buon Pastore.

Io continuo a parlare. La mia voce esce dalla bocca come sempre. Le parole sono quelle giuste, nell’ordine giusto. La lezione finisce. I bambini escono. I genitori ringraziano.

Ma qualcosa si è rotto.

Perché mentre dicevo «certo che ci parlo», mi sono guardata da fuori. Come quando ti alzi troppo in fretta e per un istante vedi la stanza da un angolo diverso.

E ho visto una donna di quarant’anni che mentiva a un bambino di otto.

La formula

Torno a casa in macchina.

La tangenziale è intasata come ogni venerdì.

Metto la radio, la spengo, la rimetto. Cambio stazione. Pubblicità di materassi, di assicurazioni, di un concessionario che fa «prezzi pazzi».

Ci parlo davvero con Gesù?

La domanda è lì, sul sedile del passeggero, come un oggetto che non so dove mettere.

Prego ogni mattina. Da trentacinque anni.

Ma pregare e parlare sono la stessa cosa?

Mi fermo al semaforo. Una ragazza attraversa guardando il telefono. Indossa una maglietta con scritto «Good vibes only». Ha l’età che avevo io quando ho iniziato a fare catechismo.

A ventotto anni non mi facevo domande.

La fede era come l’aria. Non ci pensavo. C’era.

Adesso?

Adesso un bambino di otto anni mi ha chiesto se faccio finta.

E io non lo so.

*Scrittore