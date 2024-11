Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio per condurre l'appuntamento del martedì de Le Iene Show. Il perché lo ha spiegato lei in collegamento, durante la diretta: «Stamattina sono venuta a sapere che un'amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido».



«Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva». Adesso Alessia è in isolamento: «Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere».





«Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso». Queste le parole di Nicola Savino all'inizio della diretta. «Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo». «Esatto - ci scherza su la Gialappa's Band - prima di sapere l'esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva».