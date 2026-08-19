Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d’oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Lo riferiscono fonti locali citate dall’agenzia Afp. La tragedia è avvenuta ieri, intorno alle 14 locali, nella miniera d’oro artigianale di Zamboyé, a circa 50 chilometri dalla città di Baboua.

Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe coinvolto diversi tunnel sotterranei nei quali stavano lavorando i minatori. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso e il bilancio potrebbe quindi aggravarsi. Le autorità locali hanno avviato un'inchiesta per accertare le cause della tragedia. Le miniere artigianali della Repubblica Centrafricana sono spesso prive di adeguate misure di sicurezza e gli incidenti mortali sono frequenti.