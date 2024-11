Sulla pagina dedicata alla donazione la coppia chiede 10mila dollari per organizzare la «festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici»

Amanda Knox e il suo fidanzato Christopher Robinson lanciano una campagna di crowdfunding per poter organizzare le loro nozze. A quanto pare la richiesta di supporto economico giunge a causa dell’esiguo budget della coppia: i soldi destinati al matrimonio sono stati spesi quasi interamente per il viaggio in Italia della Knox in occasione del Festival della giustizia penale di Modena, nella quale ha presenziato ad un dibattito sul processo mediatico, accettando di parlare del suo caso giudiziario. Gli organizzatori della kermesse, a loro tempo, avevano tuttavia comunicato di sostenere per lei, le spese della trasferta.

Il viaggio in Italia



«Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l'Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante», afferma la coppia nella sua pagina di raccolta fondi. Nella pagina i due fidanzati chiedono fino a 10.000 dollari per organizzare la «festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici». L’ex di Raffaele Sollecito, assolta in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, ha fatto sapere che il matrimonio sarà a tema spaziale: lo conferma la grafica del sito su cui, oltre alle istruzioni per poter donare del denaro, è stato inserito anche il countdown alle nozze.

Le nozze negli Stati Uniti

«Con poco tempo per pianificare e nessun sostegno finanziario, abbiamo dovuto spendere i nostri fondi per il matrimonio in questo impegnativo e importante viaggio. Ne è valsa la pena. Amanda ha raggiunto i cuori di molte persone e ha guarito un po’ di se stessa», ha dichiarato il fidanzato.

Amanda e Chris si sposeranno negli Stati Uniti: chi contribuirà alla loro festa in termini economici in cambio riceverà una copia del libro di poesie d’amore dello sposo, che di mestiere fa lo scrittore.