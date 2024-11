Una donna di 85 anni è stata trovata morta in casa sua con profonde ferite alla gola. A fare la macabra scoperta è stato il marito ritornando dalla spesa che ha avvisato carabinieri e chiamato i soccorsi.

E' successo ieri mattina a Chiaravalle in provincia di Ancona. Gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire l'esatta dinamica dei fatti. La donna è stata trovata riversa sul lavandino e presentava profonde ferite alla gola. La casa è stata messa a soqquadro, elemento che potrebbe far pensare ad una rapina andata male anche se gli investigatori non escludono al momento nessuna pista.

L'appartamento sarà esaminato dai carabinieri del Ris alla ricerca di elementi utili alle indagini. La porta dell'appartamento non presentava segnali di scasso. I carabinieri hanno intanto sentito il marito e fatto ricerche nei dintorni dell'abitazione della coppia.