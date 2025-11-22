Condannato a settembre scorso a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022, è stato raggiunto dal provvedimento della Corte Suprema

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato all'alba su ordine della Corte suprema in Brasile, su richiesta della Polizia Federale: una misura cautelare per garantire l'ordine pubblico.

Bolsonaro, ai domiciliari dal 4 agosto, è stato portato nella sede centrale della Polizia Federale, dove è trattenuto in una sala di Stato riservata alle alte cariche. Fermato alle 6, è arrivato alla sede alle 6.35.

L’ex capo di Stato, condannato a settembre scorso a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022, è stato raggiunto dal provvedimento della Corte Suprema per aver violato gli arresti domiciliari. Si tratta di una detenzione cautelare per il pericolo di fuga, ma il caso dovrà ancora essere esaminato in Appello.

La decisione arriva dopo la convocazione da parte del figlio e senatore Flávio Bolsonaro di una veglia pubblica ritenuta dalle autorità un rischio per cittadini ed agenti.