Sui social sono stati rilanciati screenshot della homepage del sito della Direzione investigativa antimafia. I dati probabilmente messi in vendita sul dark web

Presunto attacco informatico ai danni della Direzione investigativa antimafia. Sui social sono stati rilanciati screenshot della homepage del sito della Dia, cui un anonimo hacker sostiene di aver sottratto 220 MB di dati riservati chiedendo un riscatto in criptovalute. Al momento nessuna conferma ufficiale, la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica e' al lavoro per verificare la circostanza.

Il data leak riguarderebbe - secondo la 'rivendicazione' - oltre 300 file di archivio con informazioni su gruppi della criminalità organizzata attivi in diversi Paesi, atti di indagine e analisi Europol, statistiche e report, dati del personale. L'hacker li metterebbe in vendita sul darkweb, solo a «utenti seri», chiedendo di essere pagato in Bitcoin o Monero, due criptovalute, molto difficili da tracciare.