Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, in Australia: sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise. Due attentatori sono stati uccisi a loro volta dalla polizia, secondo quanto scrive The Australian su X. Non è conosciuto ancora il numero preciso delle persone che hanno aperto il fuoco sulla folla che celebrava la festa ebraica di Hanukkah sulla spiaggia. Le testimonianze e le informazioni in merito sono ancora confuse. Alcuni media parlano inoltre di almeno 60 feriti. Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia ha dichiarato: «La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta».

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha risposto alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un "episodio in corso", esortando la popolazione a evitare la zona. «Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo». Le immagini condivise sui social media, spiega il Daily Star, mostrano un massiccio intervento della polizia nella zona, frequentata da gente del posto e turisti. Testimoni hanno riferito che un uomo è sceso da un veicolo a Campbell Parade e ha aperto il fuoco. Ulteriori riprese dalla scena mostrano due persone vestite di nero che sparano sulla spiaggia.

In un ulteriore aggiornamento, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato: «Vi preghiamo di condividere il nostro messaggio affinché i cittadini evitino la zona di Bondi Beach mentre l'operazione di polizia continua» e «stiamo ancora chiedendo alle persone nella zona di mettersi al riparo finché non saremo in grado di determinare cosa sta succedendo». La spiaggia di Bondi, situata nella periferia orientale della città, è un luogo iconico amato da gente del posto e turisti. È una delle spiagge più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf.

Il racconto dei testimoni

Testimoni oculari presenti alla celebrazione dell'Hanukkah a Bondi Beach hanno riferito che due uomini sono scesi da un veicolo in Campbell Parade, vicino al Bondi Pavilion, e hanno aperto il fuoco intorno alle 18.40 (le 8.40 in Italia). La notizia è stata riportata dal Daily Mail. L'evento, Chanukah by the Sea, era pubblicizzato come una serata di divertimento per famiglie.

Il premier australiano: «Scene scioccanti e angoscianti»

«Le scene a Bondi sono scioccanti e angoscianti. La polizia e i soccorritori sono sul campo e lavorano per salvare vite umane. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite», ha detto il primo ministro australiano Anthony Albanese, come riporta The Guardian. «Ho appena parlato con il Commissario dell'Afp e con il Premier del Nsw. Stiamo collaborando con la polizia e forniremo ulteriori aggiornamenti man mano che ulteriori informazioni saranno confermate. Esorto le persone nelle vicinanze a seguire le informazioni della polizia».

Israele: «A Sidney un crudele attacco contro gli ebrei»

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato la sparatoria a Sydney, definendola un «crudele attacco contro gli ebrei» e ha esortato le autorità australiane a intensificare la lotta contro l'antisemitismo. «Proprio in questi momenti, le nostre sorelle e i nostri fratelli a Sydney, in Australia, sono stati attaccati da vili terroristi in un attacco molto crudele contro gli ebrei», ha dichiarato Herzog in un discorso durante un evento a Gerusalemme, dove ha invitato l'Australia a «combattere contro l'enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo la società australiana».