Un morto e un ferito in gravissime condizioni. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio nel porto di Napoli. Nel corso delle operazioni di carico di un traghetto in partenza per Palermo, dal ponte superiore è precipitata un'auto su quello inferiore schiacchiando due cittadini indonesiani che si trovavano sulla nave. Un uomo di 65 anni è morto mentre l'altra vittima, una 79enne, è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni.

Sono in corso le indagini della Capitaneria di porto coordinate dalla procura. Al momento sono due le possibili cause prese in considerazione dagli investigatori: l'errore umano o il guasto tecnico.

Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, una comitiva di cittadini indonesiani si trovava nella zona dell'ascensore della nave quando l'auto, per ragioni ancora da accertare, è precipitata dal ponte superiore schiacciando i due turisti che sono stati trasportati in ospedale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare mentre la donna è rimasta gravemente ferita.