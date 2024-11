La donna, insegnante 52enne, è deceduta in ospedale nella notte. La Procura di Sondrio indaga per l’ipotesi di duplice omicidio stradale

Sale a due il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 38 dello Stelvio, in Valtellina. Vittime, una mamma 52enne Maria Grazia Pomoli e il figlio 15enne Matteo Dei Cas. La donna è deceduta nel corso della notte all’ospedale di Sondalo (Sondrio) dove era stata trasferita in condizioni critiche. Il sinistro si registrò a causa di un carico di legname caduto da un tir in transito. L’auto su cui viaggiavano le vittime, seguiva il camion. Il ragazzo è morto sul colpo mentre la madre aveva raggiunto il nosocomio in elisoccorso.

La Procura di Sondrio indaga ora per l'ipotesi di duplice omicidio stradale e presto saranno avviate le verifiche su come il carico fosse stato agganciato nella ditta di Colico (Lecco), dove era stato preso in consegna il legname che si è poi sganciato provocando la morte di madre e figlio.