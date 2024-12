Arriva il via libera della Cassazione al referendum per l’abrigazione totale della legge sull’Autonomia differenziata. La decisione è contenuta nelle ventotto pagine, firmate dalla presidente Rosa Maria Di Virgilio. Dopo la pronuncia interlocutoria dello scorso 3 dicembre, l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione, come anticipato da Repubblica, nell’ordinanza conferma la richiesta di abrogare totalmente l’Autonomia differenziata è pienamente legittimata. Il Dl Calderoli è ancora in vita, nonostante il pesante intervento demolitorio dei giudici della Consulta.

Cade invece il quesito presentato dai consigli regionali che puntavano all’abrogazione parziale; in quanto la Corte Costituzionale ha provveduto sostanzialmente a demolire i punti indicati. «Il quesito di abrogazione totale» della legge Calderoli sull’Autonomia differenziata «deve avere corso pur dopo la pronuncia numero 192/2024 della Corte Costituzionale», scrive dunque l’ufficio della Cassazione, che ha ri-esaminato regolarità e legittimità alla luce delle motivazioni della Consulta.

Ora la parola definitiva toccherà Consulta, sotto il profilo dell’ammissibilità (dovrà decidere entro il 20 gennaio) soprattutto in relazione al collegamento dell’Autonomia con la legge di bilancio. Scelta ritenuta del tutto strumentale dai promotori della richiesta di referendum, vista la rivendicata “invarianza finanziaria” della ormai bersagliata Autonomia.