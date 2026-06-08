L’8% in meno dei votanti si è recato alle urne. Il commento della premier Meloni sui risultati: «Confermata la nostra forza». Schlein: «Ha problemi con la calcolatrice, è una chiara affermazione dell’alleanza progressista»

Ai ballottaggi delle amministrative 2026 il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6 (Arezzo, Lecco e Macerata) e il centrosinistra negli altri 3 (Agrigento, Chieti e Trani). Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, secondo le elaborazioni di Youtrend il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2.

L’affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive.

Meloni: «I ballottaggi confermano la forza del centrodestra»

«Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento». Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori - aggiunge la leader di FdI -. Avanti così, con serietà e concretezza».

Schlein: «Chiara affermazione dell'alleanza progressista»

«Vedo che Giorgia Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Che si tratti di ammettere i troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica di questo governo o i risultati delle amministrative, il tentativo è sempre lo stesso: capovolgere la realtà. Quanto a noi, avevamo detto che i conti li avremmo fatti alla fine. Su 18 capoluoghi al voto, tra primo turno e ballottaggi, al centrosinistra vanno 8 sindaci e al centrodestra 6 sindaci». Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. «Belle vittorie a Agrigento, dove governavano loro, a Chieti e a Trani. Già al primo turno tra i comuni sopra i 15mila abitanti il centrosinistra ha vinto in 37 e il centrodestra in 25, cui si aggiungono numerosi comuni vinti in questo secondo turno, come la splendida vittoria di Molfetta. Al di là della propaganda di Meloni e Salvini, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, con il Pd primo partito in gran parte del Paese. I miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i sindaci e le sindache eletti!».