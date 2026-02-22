A OnlyFun Belen Rodriguez risponde senza filtri. Ma fuori dal palco la battuta diventa un detonatore: follower divisi, ricordi dolorosi riemersi, e una storia di dieci anni tra passione e ferite che – ufficialmente – è finita, con un divorzio già depositato e un rapporto ormai freddo e distante

Certe frasi durano meno di un secondo. E poi restano lì, appese, come un chiodo nella memoria di chi ascolta. Belen Rodriguez ne ha detta una di quelle: impulsiva, istintiva, perfida il giusto. E soprattutto chiarissima. Il tutto in mezzo a una gag del suo nuovo programma OnlyFun. Tutto nasce dal finto corteggiamento del co-conduttore Andrea Pisani che le chiedeva di passare in rassegna i suoi ex per paragonarli a lui. Fabrizio Corona, Marco Boriello, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese. La domanda era sempre la stessa: «Ho qualcosa in più di lui?». E la risposta sempre sì.

Fino a De Martino. Qui Belen non ha preparato la risposta. Non l’ha “costruita”. L’ha sparata e basta, con quel gesto che spesso racconta più delle parole: occhi al cielo, mezzo sorriso e una lama in tre sillabe: «Guarda, ci vuole poco». È il genere di battuta che in studio fa ridere e fuori dallo studio fa discutere. Anche perché Pisani non si è fermato, anzi ha rincarato con una frase che suona come una frecciata alludendo ai numerosi (e presunti) tradimenti del presentatore e paragonandoli ai famosi “pacchi” e alle famose “regioni”: «Una per regione, come i pacchi, non ce l’ho». E lì Belen è scoppiata a ridere, di quelle risate piene che sembrano dire: ok, questa l’hai detta tu, ma io non mi tiro indietro.

Fine gag. Inizio del caos. Perché ai social non interessa la comicità: interessa il sottotesto. E il sottotesto è uno solo: Belen ha colpito Stefano dove fa più rumore. Così, nel giro di poche ore, i follower si sono spaccati in due come sempre accade quando l’ex coppia d’oro torna a fare scintille. Da una parte chi ha difeso la Rodriguez, ricordando anche gli anni più bui, quelli della depressione, quando il dolore privato sembrava uscito dal recinto del gossip per diventare qualcosa di più serio. Dall’altra chi ha preso le parti di De Martino, ribadendo che la vita è andata avanti, che è inutile riaprire ferite e che due ex coniugi, a un certo punto, dovrebbero smettere di far rimbalzare frecciate come palline da ping-pong.

Eppure, c’è un motivo se una frase così breve ha fatto così tanto rumore: perché tra Belen e Stefano non c’è mai stata una separazione “normale”. C’è stata una storia lunga dieci anni, un tira e molla che ha alternato passione travolgente e litigate brusche, con dentro tutto: ritorni, scatti di orgoglio, silenzi, ricuciture, e quel tipo di ferita che – quando passa attraverso tradimenti e mancanze di rispetto – non si archivia con una firma.

Belen, oggi, si racconta single. E la frase che circola, attribuita alle sue dichiarazioni recenti, è disarmante nella sua semplicità: «Non mi piace nessuno». Stefano, invece, viene descritto come ancora molto vicino a Gilda Ambrosio, l’“amica del cuore” che per molti sarebbe qualcosa di più di una confidente, soprattutto dopo un’estate movimentata, dove il suo nome è stato affiancato a quello di Caroline Tronelli. Nulla di definitivo, tutto da gossip, ma quanto basta per alimentare la sensazione che lui sia già oltre.

Il punto, però, è capire cosa siano davvero oggi. E qui, paradossalmente, sono loro stessi ad averlo chiarito da tempo, senza bisogno di interpretazioni. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace dopo le accuse di tradimento che lei aveva rivolto all’ex marito. Ma non sono tornati insieme. Anzi: hanno divorziato ufficialmente dopo l’ultima rottura del 2021.

E De Martino, in una dichiarazione che suona come una porta chiusa con due mandate, ha spiegato: «Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti». Poi, sul ritorno di fiamma, è stato ancora più netto: «Non succederà più. Siamo ufficialmente divorziati, abbiamo depositato i documenti».

Negli ultimi tempi, complice anche la morte del padre di Stefano, qualcuno aveva provato a vendere il classico “riavvicinamento”. Ma, per come viene raccontata la vicenda, sarebbe stata una bufala buona per chi spera nei finali romantici. La realtà è più asciutta: tra loro resta un rapporto cordiale, ma “solo ed esclusivamente” per il figlio in comune, Santiago.

E allora sì: si può dire che la relazione sia “morta e sepolta”. Ma si può anche dire che alcune storie, anche quando finiscono, continuano a vivere sotto pelle. Non in forma d’amore, magari. In forma di scatto. Di battuta. Di occhi al cielo. Di quelle tre parole – «ci vuole poco» – che sembrano leggere e invece si portano dietro dieci anni di passato come un’ombra che, ogni tanto, torna a bussare.