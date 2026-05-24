Nei Distinti e in Curva Primavera del Grande Torino non saranno ammessi simboli bianconeri. Il club di Elkann parla di scelta arbitraria e chiede equilibrio tra sicurezza e libertà

“Bianconero? No grazie”. A Torino basta una frase per accendere il derby ancora prima del fischio d’inizio. La decisione del Torino Fc di vietare l’ingresso con maglie, sciarpe e simboli juventini nei settori misti dello stadio Grande Torino ha fatto esplodere una polemica durissima tra i due club e acceso un dibattito che va ben oltre il calcio giocato. Perché il derby della Mole, già carico di rivalità storica, adesso diventa anche una questione di libertà, ordine pubblico e identità.

La comunicazione inviata dal club granata ai propri tifosi parla chiaro: nei settori Curva Primavera e Distinti, quelli dove è più probabile la presenza contemporanea di tifosi delle due squadre, non sarà consentito entrare indossando simboli della Juventus. Una scelta motivata con ragioni di sicurezza e gestione dell’ordine pubblico in uno stadio che sarà completamente esaurito, con circa 26mila spettatori previsti.

Il Torino chiude ai simboli juventini nei settori misti

La società di Urbano Cairo considera inevitabile la promiscuità tra tifosi nei settori non riservati agli ospiti. Uno juventino, infatti, può acquistare regolarmente un biglietto in Curva Primavera o nei Distinti. Da qui la decisione di limitare l’esposizione di maglie e sciarpe bianconere per ridurre tensioni e possibili incidenti.

Dal punto di vista del Torino si tratta di una misura di buonsenso, adottata per evitare provocazioni e alleggerire il clima in una partita che, storicamente, resta una delle più tese del calcio italiano.

Ma la scelta ha immediatamente aperto un fronte enorme sul principio stesso della misura: in uno stadio, anche durante una sfida ad altissima rivalità, un tifoso deve poter esibire liberamente i colori della propria squadra?

La Juventus attacca: “Decisione arbitraria”

La risposta della Juventus non si è fatta attendere. Il club bianconero ha espresso “forte perplessità” per una decisione definita di fatto arbitraria, sottolineando che non risulterebbe supportata da indicazioni specifiche delle autorità competenti.

Pur dichiarando di comprendere la priorità della sicurezza negli impianti sportivi, la società controllata dalla famiglia Elkann ha messo nero su bianco un principio preciso: “Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri”.

Poi il passaggio più politico del comunicato: la Juventus auspica che si trovi “un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile”. Continua a leggere su La Capitale.