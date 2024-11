Volo salvavita in Sicilia dove un bimbo di 8 mesi è stato trasportato d’urgenza dall’ospedale civico di Palermo al nosocomio pediatrico San Vincenzo di Taormina. Il piccolo paziente è stato trasferito con un elicottero Hh-139B dell’82° Centro Csar dell’Aeronautica Militare. Il trasporto – si legge in una nota dell’Ufficio pubblica informazione - è stato poi coordinato dal Rescue Coordination Centre (Rcc), la struttura operativa del Comando delle operazioni aerospaziali che supervisiona e coordina varie tipologie di missioni, tra cui il trasporto sanitario d’urgenza.

Il volo d’urgenza – si fa rilevare- è stato richiesto dalla Prefettura di Trapani a seguito dell’aggravarsi delle condizioni del piccolo paziente di nazionalità camerunense, che era in cura presso l’ospedale di Palermo a seguito del ribaltamento in mare dell’imbarcazione sulla quale si trovava, insieme alla famiglia, diretta verso le coste siciliane dall’Africa. Una volta giunto a Taormina, intorno alle 19:30, il bimbo è stato trasferito in ambulanza presso l’Ospedale pediatrico San Vincenzo, per ricevere le cure necessarie. L’aeromobile militare ha fatto poi rientro all’aeroporto di Trapani dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.