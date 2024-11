È accaduto in provincia di Brescia. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica

Un bambino è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera a Cortefranca, in provincia di Brescia. Il bambino, che compirà due anni ad ottobre era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. L'uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei Carabinieri che indagano sul fatto. Finora non sono stati presi provvedimenti dal pm di turno, Benedetta Callea, che deve ancora ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'uomo, infatti, non era solo ma con due nipotini e non si esclude che stessero sparando ad alcuni cartelli stradali, secondo la prima ricostruzione. Possibile che venga disposta una perizia balistica per calcolare la traiettoria del proiettile.

«Ho sentito il padre che urlava 'lo hai ammazzato' e ho visto la mamma correre in strada con il bambino tra le braccia» - ha raccontato un vicino di casa della famiglia del bambino ferito, che è di origine straniera.