Aveva fretta di nascere. Così, una coppia si è messa in viaggio in auto di buon mattino, alle prime contrazioni che annunciavano il parto, per raggiungere l'ospedale, ma il loro piccolo ha visto la luce tra i fiocchi di neve. È successo intorno alle 7 a Val Brembilla, nel Bergamasco. Mentre erano in macchina i dolori sono diventati più forti per la futura mamma, di 40 anni, e il padre ha deciso di fermarsi, all'altezza della chiesa parrocchiale di Brembilla, e di chiamare i soccorsi, vista anche la fitta nevicata in atto.

Sul posto sono arrivate l'automedica da San Giovanni Bianco e l'ambulanza della Padana Emergenze onlus. Intanto il futuro papà ha prestato il proprio aiuto alla moglie, seguendo le indicazioni del 118. Il bimbo, un maschietto, è così venuto alla luce, sotto la neve, sul sagrato della chiesa. Sta bene e presto verrà abbracciato dalle due sorelline maggiori.