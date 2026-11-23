L’ex muratore racconta la sua vita tra carcere e lavoro e ribadisce la propria estraneità all’omicidio di Yara Gambirasio. «Tutto è cominciato nella palestra», sostiene indicando una precisa pista investigativa

Massimo Bossetti esce dal carcere di Bollate, raggiunge il posto di lavoro e, per qualche ora, torna a fare ciò che faceva prima dell’arresto: lavorare con le mani. Ma quando arriva il momento di rientrare in cella, racconta, il peso della condanna all’ergastolo torna a farsi sentire. «Quando rientro mi abbatto», confessa davanti alle telecamere.

L’ex muratore di Mapello, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, torna a parlare pubblicamente della propria vita, della battaglia giudiziaria e della famiglia. Lo fa in un’intervista a Quarto Grado, il programma di Retequattro condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. E soprattutto rilancia una convinzione che sostiene da tempo: per trovare il responsabile della morte della tredicenne, secondo lui, bisognerebbe ripartire dalla palestra frequentata dalla ragazza.

Bossetti fuori dal carcere per lavorare: «Quando torno in cella mi abbatto»

Le telecamere seguono Bossetti durante una delle sue uscite autorizzate dal carcere di Bollate, dove sta scontando la pena dell’ergastolo. L’uomo appare emozionato e affaticato. «Sono stanco di tutto, però non devo mollare. Andiamo avanti», racconta. Descrive la detenzione come «un incubo» e parla di una «sopportazione sovrumana». Leggi l’articolo completo.