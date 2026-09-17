Una busta con un proiettile indirizzata al ministro Giuseppe Valditara è stata recapitata nelle scorse settimane al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lo riportano le agenzie di stampa. La busta conteneva anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia ai Carabinieri.

Meloni: «Vili atti intimidatori»

«Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche». È quanto scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.