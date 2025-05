Vede una pattuglia della polizia, e a bordo di una moto cambia direzione. Seguito dagli agenti cade, sembrerebbe da solo, e resta gravemente ferito.

È avvenuto questa mattina prima dell'alba a Milano. Il ragazzo è stato trasportato alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dal 118 in codice rosso, dove poi è deceduto.

I parenti, secondo le prime informazioni, appresa la notizia, si sono recati in ospedale, dove si sarebbero registrate delle tensioni. Sul posto polizia e carabinieri.

Il giovane deceduto è un 21enne di origine libica che si trovava su uno scooter. Era senza patente. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, che procede alle indagini, tra la pattuglia della Polizia che lo seguiva e il mezzo a due ruote non c'è stato contatto. Perso il controllo del mezzo il conducente sarebbe finito contro un semaforo rimanendo ferito gravemente.

Da una prima ricostruzione dei fatti lo scooter e la volante, intorno alle 3.15, si sono incrociati in viale Ortles provenendo da direzioni opposte. Repentinamente lo scooter ha svoltato a sinistra, in via Cassano d'Adda, e l'auto della Polizia, insospettita dalla manovra, svoltando a destra, lo ha seguito. Lo scooter si è allontanato velocemente ma poco dopo, all'incrocio con via Marco D'Agrate, avrebbe sbandato finendo contro un semaforo.

Da indiscrezioni tutto si sarebbe svolto molto velocemente e la Volante non avrebbe nemmeno azionato i dispositivi luminosi.

Successivamente, alla notizia del decesso, alcuni parenti e amici che nel frattempo erano accorsi al pronto soccorso della Humanitas, a Rozzano (Milano), hanno dato in escandescenze rabbiosi contro le forze dell'ordine, prendendosela con il personale sanitario e danneggiando alcune suppellettili.