Il pubblico generalista è avvisato: la Rai si prepara a un autunno 2025 all’insegna della varietà, con una programmazione che cerca di tenere insieme l’intrattenimento più popolare e l’approfondimento culturale,

l’appeal internazionale delle star e il radicamento nella realtà sociale del Paese.

Un gioco di equilibrio che non sempre riesce, ma che quest’anno sembra aver puntato su alcuni cavalli vincenti. Il nome che più fa rumore è quello di Roberto Benigni. Dopo il successo dell’evento tv Il Sogno, dedicato

all’Europa, il premio Oscar tornerà in prima serata a dicembre con un monologo interamente dedicato alla figura di San Pietro. Un tema inusuale per il prime time, ma perfettamente nelle corde di Benigni, che

mescolerà sacro, ironia e retorica civile in una delle sue performance “alla Benigni”, dove l’esegesi biblica incontra la stand-up poetica. Il progetto è ancora avvolto nel riserbo, ma da Viale Mazzini trapela ottimismo: si punta a replicare il successo delle precedenti incursioni dell’artista sul palinsesto Rai.

Ma il vero battage mediatico è attorno a “Sandokan”, la serie kolossal in onda su Rai1, che vedrà Can Yaman nei panni del celebre pirata malese. Una produzione che vuole rilanciare lo storico personaggio nato dalla penna di Salgari, ma con uno sguardo contemporaneo, effetti speciali all’altezza e un cast internazionale. Gli occhi delle fan (e dei fan) sono puntati sull’attore turco, volto amatissimo dai social e garanzia di ascolti.

Altra novità molto attesa è “La Preside”, con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica divenuta simbolo della scuola come presidio di legalità e riscatto nel Sud. Una fiction che, come già accaduto con Doc o Blanca, punta a unire la narrazione civile a una struttura popolare. A proposito di Blanca, Maria Chiara Giannetta tornerà nella terza stagione della serie ispirata all’omonimo personaggio non vedente, sempre più amata dal pubblico.

Assente ingombrante del prossimo autunno sarà invece Barbara D’Urso. Dopo mesi di voci su un suo possibile ritorno in Rai, magari con un programma in prima serata, la conduttrice non compare nel documento discusso con il CdA. Una bocciatura? Non necessariamente, ma certo una scelta che fa rumore. Secondo fonti interne, non si esclude una trattativa per il 2026, ma intanto – per questa stagione – nessun progetto porta il suo nome.

Nel campo dei documentari, la Rai rilancia con proposte originali e di forte impatto: Essenzialmente Rino Gaetano sarà un omaggio al cantautore calabrese, mentre Cuore Rock – Little Tony racconterà la carriera

del primo rocker italiano. Ma ci sarà spazio anche per la cronaca con Il Caso Mollicone, dedicato all’omicidio di Serena Mollicone, e per la Costituzione con Articolo 1, una riflessione sul mondo del lavoro oggi. Non manca la componente sociale: I ragazzi del Blu affronterà il tema dell’autismo con un taglio divulgativo.

La musica avrà i suoi spazi privilegiati: tornano i Music Awards con Carlo Conti, JukeBox con Antonella Clerici e Clementino, e il ventennale di Ballando con le Stelle condotto come sempre da Milly Carlucci, che

promette una stagione celebrativa con ospiti e sorprese.

Sul fronte sportivo, si segnala il ritorno del mitico Processo del Lunedì, in seconda serata su Rai2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, mentre in prime time vengono confermati i successi dell’ultima stagione: Tale e

Quale Show, The Voice Senior, Ulisse, Sapiens, Geo e naturalmente Domenica In, dove Mara Venier sarà affiancata da Gabriele Corsi.

Nel daytime, Rai1 proporrà Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo al sabato, mentre su Rai2 arriva Storie di Donne al Bivio Top con Monica Setta, in versione rinnovata.

Sul fronte informazione, si confermano i programmi simbolo del servizio pubblico: Report, Chi l’ha visto?, Presa Diretta, FarWest e Porta a Porta. Ma non mancano le polemiche: i tagli previsti per Rai3 hanno fatto scattare proteste da parte di consiglieri e parlamentari, che denunciano un ridimensionamento dell’informazione d’inchiesta. A far discutere è anche il fatto che il nuovo palinsesto sia stato approvato in assenza di un presidente del CdA, generando interrogativi sul peso politico delle decisioni editoriali.

Infine, uno spazio speciale lo ritagliano i bambini, con Rai Kids pronta a rispolverare uno dei suoi titoli più amati: “Winx Club – The Magic is Back”, che riporta in tv le fatine di Iginio Straffi in una nuova versione aggiornata.

Appuntamento quindi a Napoli, il 27 giugno, per la presentazione ufficiale. Ma intanto, il quadro è già chiaro: la Rai ha deciso di giocarsi l’autunno con un mix di nostalgia, spettacolo e nuove sfide, sperando che, tra fiction di culto e ritorni eccellenti, il pubblico resti sintonizzato.