Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi.

I risultati preliminari del voto non permettono però di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o di minoranza.

Il primo ministro si avvierebbe quindi a portare i Liberali verso un nuovo mandato, dopo aver convinto gli elettori che la sua esperienza nella gestione delle crisi economiche lo rende pronto ad affrontare le mire del presidente americano Donald Trump. L'emittente pubblica Cbc e Ctv News hanno entrambe previsto che il Partito liberale formerà il prossimo governo canadese.

Solo pochi mesi fa la strada per il ritorno al potere dei conservatori guidati da Pierre Poilievre sembrava spianata, dopo dieci anni sotto la guida di Justin Trudeau. Ma il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e la sua offensiva senza precedenti contro il Canada, con dazi e minacce di annessione, hanno cambiato la situazione. A Ottawa, dove i liberali si sono radunati per la notte delle elezioni, l'annuncio di questi primi risultati ha provocato un applauso e grida di entusiasmo. «Sono felicissimo, è ancora presto ma sono fiducioso che riusciremo ad avere la maggioranza», David Lametti, ex ministro della Giustizia.

La guerra commerciale di Trump e le minacce di annettere il Canada, rinnovate in un post sui social media il giorno delle elezioni, hanno indignato i canadesi e hanno reso i rapporti con gli Stati Uniti un tema chiave della campagna elettorale.

Carney, che non aveva mai ricoperto una carica elettiva e aveva sostituito Trudeau come premier solo il mese scorso, ha basato la sua campagna su un messaggio anti-Trump. In precedenza ha ricoperto la carica di governatore della banca centrale sia nel Regno Unito che in Canada e ha convinto gli elettori che la sua esperienza finanziaria globale lo rende pronto a guidare il Paese attraverso una guerra commerciale. Ha promesso di espandere le relazioni commerciali con l'estero per ridurre la dipendenza del Canada dagli Stati Uniti.

Parlando ai suoi sostenitori a Ottawa dopo la vittoria nelle urne Carney ha affermato che il suo Paese non dovrà mai dimenticare il «tradimento» americano. «Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito» - ha detto - perché «il presidente Trump sta cercando di spezzarci per possederci», ha dichiarato, invitando il Paese a unirsi nei «difficili mesi a venire che richiederanno sacrifici».

Il leader conservatore promette unità contro Trump

Il leader conservatore canadese Pierre Poilievre ha promesso di collaborare con il governo liberale per contrastare la guerra commerciale e le minacce di annessione del presidente statunitense Donald Trump, dopo che le proiezioni hanno attribuito la vittoria al partito di Mark Carney.

«Metteremo sempre il Canada al primo posto», ha detto ai sostenitori, aggiungendo: «I conservatori collaboreranno con il primo ministro e tutti i partiti con l'obiettivo comune di difendere gli interessi del Canada e ottenere un nuovo accordo commerciale che ci lasci alle spalle questi dazi, proteggendo al contempo la nostra sovranità».

Von der Leyen: «Con Carney per un commercio libero ed equo»

«Congratulazioni a Mark J. Carney e al Partito liberale per la loro vittoria elettorale. Il legame tra Europa e Canada è forte e si sta rafforzando. Sono ansiosa di lavorare a stretto contatto, sia a livello bilaterale che nell'ambito del G7. Difenderemo i valori democratici condivisi, promuoveremo il multilateralismo e sosterremo un commercio libero e equo». Lo ha scritto, su X, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.