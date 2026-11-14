È stato revocato il blocco nazionale dei voli negli Stati Uniti disposto dalla Federal Aviation Administration (Faa) a causa di problemi alle telecomunicazioni. Lo riferisce il New York Times, citando la stessa autorità per l'aviazione civile americana. La sospensione aveva interessato il traffico aereo diretto negli Stati Uniti proveniente dai 42 Paesi membri di Eurocontrol, su richiesta della Faa e a causa di problemi tecnici. La misura aveva provocato forti disagi negli aeroporti e migliaia di cancellazioni e ritardi.

Secondo quanto riferito da Fox News, il presidente Donald Trump ha affermato che il malfunzionamento dei sistemi della Faa non sembra essere legato a un attacco informatico né all'intelligenza artificiale. Dopo le verifiche, non sarebbe emersa alcuna traccia di un cyberattacco. L'ipotesi indicata è quella di infrastrutture tecnologiche obsolete e malfunzionanti.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che all'origine dei problemi vi sarebbero switch e router sovraccarichi di dati, chiedendo al Congresso 50 miliardi di dollari per ammodernare le infrastrutture di telecomunicazione. Duffy ha inoltre avvertito che non è possibile escludere il ripetersi di problemi analoghi. “Accadrà di nuovo esattamente la stessa cosa? Non so”, ha detto durante un briefing, sottolineando che i nuovi aggiornamenti tecnologici avrebbero sovraccaricato un sistema preesistente della Faa ormai obsoleto.

“Continuerà a guastarsi”, ha aggiunto riferendosi alla tecnologia che l'autorità stava cercando di aggiornare e modernizzare.

Il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha ribadito che non vi sono indicazioni di un attacco informatico collegato al collasso del sistema delle telecomunicazioni della Faa. “Abbiamo agito per eccesso di prudenza”, ha spiegato, escludendo inoltre collegamenti con i problemi di Microsoft. Secondo Duffy, il blocco ha lasciato decine di migliaia di passeggeri alle prese con cancellazioni e disagi. Nelle prime ore dell'emergenza, la Cnn aveva riferito di oltre 3.000 voli cancellati e circa 700 aerei ancora in volo nei cieli statunitensi.

La Faa aveva chiesto a Eurocontrol di sospendere i voli diretti verso gli Stati Uniti da 42 Paesi. Tra i membri dell'organizzazione europea figurano numerosi Paesi dell'Unione europea, oltre a Regno Unito, Ucraina, Turchia e Svizzera. La revoca del blocco consente ora la ripresa delle operazioni, mentre resta da valutare l'impatto dei disagi accumulati sulla rete aeroportuale americana e sui collegamenti internazionali.