Morì a 15 anni per una leucemia fulminante. Genio dell’informatica, usava internet per parlare di fede sul web. La Chiesa lo ha proposto come modello di santità nell'era digitale

È beato Carlo Acutis, lo studente milanese morto a 15 anni il 12 ottobre 2006 all'ospedale San Gerardo di Monza per una leucemia fulminante, riconosciuto dalla Chiesa, nonostante la sua breve vita, come modello di fede cristiana. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica "Christus vivit", lo ha proposto ai giovani come modello di santità dell'era digitale.



La proclamazione di Carlo Acutis beato, decretata da papa Francesco, è stata pronunciata dal cardinale Agostino Vallini, delegato pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, durante la messa celebrata nella Basilica superiore di San Francesco ad Assisi. La memoria liturgica del beato Carlo Acutis sarà celebrata ogni anno il 12 ottobre, giorno della sua morte.





Chi è Carlo Acutis

La sua faccia sorridente campeggia da giorni sui social. Carlo Acutis, classe 1991, morto a soli 15 anni, è il primo 'santo' dei millenials, quelli che sono cresciuti a pane e internet e per questo in molti già lo considerano il patrono del web. Si chiama come il nonno, patron della Vittoria Assicurazioni, e nasce a Londra per un trasferimento temporaneo del padre Andrea, in quegli anni manager in una banca d'affari. Poi il ritorno in Lombardia, a Milano, dove il giovane frequenta le scuole. Una vita breve perché a 15 anni se lo porta via una leucemia fulminante. Muore a Monza ma su sua richiesta viene sepolto ad Assisi. Ed è nella città di San Francesco che sabato sarà beatificato.

L’uso di internet



Genio dell'informatica, utilizzava le sue conoscenze per parlare di fede sul web, un vero e proprio 'influencer di Dio', oggi potremmo definirlo. Gioca a pallone, fa trekking in montagna, suona il sassofono e va in pizzeria con gli amici. Ma chi si avvicina a lui resta contagiato da quell'amore per Cristo e l'eucaristia e per questo, già da ragazzino, va a messa tutti i giorni. Intanto 'smanetta' al computer e crea siti che parlano di miracoli eucaristici e sostanzialmente della gioia della fede. "L'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo", amava ripetere. La mamma, Antonia Salzano, ha raccontato che il figlio giocava a fare lo scienziato informatico, realizzava i video e i montaggi con la sua telecamera e confezionava riviste online.

Via via ha cominciato a studiare sui manuali specializzati, quelli in uso nelle facoltà di ingegneria informatica. E in questo modo, da autodidatta, è diventato un programmatore sempre più esperto.





Le parole di Papa Francesco



Papa Francesco, che a suo stesso dire è negato per cellulari e pc, e che anche per scrivere una mail si deve fare aiutare da qualcuno, è rimasto incantato da questo giovane che ha «saputo utilizzare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, valori e bellezza». Bergoglio cita il ragazzo nella 'Lettera ai giovani' firmata lo scorso anno a conclusione dei lavori del Sinodo e riporta anche una sua frase: "Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie".



Una grande e sentita cerimonia quella dedicata al ragazzo che, con le sue felpe e i jeans, ha mosso la rete e ha visto crescere blog e siti dedicati alla sua testimonianza. Al Santuario della Spogliazione è stata aperta la sua tomba per consentire ai fedeli la venerazione, su prenotazione e contingentata a causa delle norme Covid. E quando è emersa l'immagine di un giovane che sembrava solo dormire, con la sua tuta da ginnastica, su Facebook in molti hanno gridato al miracolo. Ma quel corpo - ha dovuto precisare il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino - non era incorrotto ma trattato proprio per consentirne l'esposizione. Ma non c'è stato il tempo per la delusione: «è santo lo stesso», hanno commentato gli internauti.