La notizia ha sconvolto la comunità di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Francesco Liparoto si era trasferito in territorio tedesco 10 anni fa ma non aveva mai reciso i legami con la terra d’origine

Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia originaria di Castellammare del Golfo (Trapani) ha perso la vita nel crollo della loro casa presumibilmente causato da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan.

A darne notizia è il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, che ha espresso «a nome personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera città, profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa della famiglia». Il crollo sarebbe avvenuto giovedì mattina.

A Castellammare vivono i genitori e i fratelli di Francesco, che si era trasferito in Germania circa 10 anni fa. Ieri sera nella parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo (Trapani) si è tenuta una veglia di preghiera in memoria della famiglia.

«Con grande tristezza ho appreso della tragedia che ha colpito una giovane famiglia originaria di Castellammare del Golfo, scomparsa ad Albstadt in circostanze drammatiche. Una notizia che addolora profondamente tutta la nostra comunità. Ai familiari, ai parenti e a tutta Castellammare del Golfo va il mio pensiero più affettuoso e la mia vicinanza in questo momento di dolore immenso», così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani appresa la notizia.