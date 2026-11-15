La casa connessa promette comodità, controllo a distanza e consumi più efficienti. Ma dietro la diffusione di telecamere, assistenti vocali, elettrodomestici intelligenti e impianti gestibili dallo smartphone si nasconde una nuova superficie di attacco per la criminalità informatica. In Italia una famiglia su tre potrebbe essere esposta a un attacco hacker attraverso i dispositivi domestici, con danni economici che, nei casi più gravi, possono superare i 10mila euro.

A lanciare l’allarme è Consumers’ Forum, l’organismo indipendente che riunisce associazioni dei consumatori, imprese e rappresentanze di categoria. Il problema nasce dalla velocità con cui le abitazioni si stanno trasformando in ecosistemi digitali: sempre più apparecchi collegati alla rete, ma non sempre protetti con adeguate misure di sicurezza. E il quadro normativo europeo non offre ancora una copertura pienamente operativa: gli obblighi per i produttori introdotti dal Cyber Resilience Act entreranno in vigore progressivamente, con la piena applicazione prevista a partire da dicembre 2027.

Il boom della smart home: oltre 100 milioni di dispositivi

Le dimensioni del fenomeno emergono dai numeri diffusi da Consumers’ Forum. Nelle abitazioni italiane si contano oltre 100 milioni di dispositivi digitali tradizionali: circa 50,3 milioni di smartphone, 22,2 milioni di Smart TV, 20,2 milioni di computer fissi e portatili e 7,4 milioni di tablet.

A questi si aggiunge un universo in rapida espansione di apparecchiature per la casa intelligente: sistemi antifurto, videocamere di sorveglianza, frigoriferi e lavatrici connessi, caldaie, termostati, climatizzatori, impianti di illuminazione, sensori per fughe di gas e perdite d’acqua, assistenti vocali e smart speaker.

I dati dell’Osservatorio Eumetra fotografano la crescita: nel 2017 soltanto il 4% dei nuclei familiari disponeva di dispositivi smart home o assistenti vocali collegati agli impianti domestici. Nel 2026 la quota è arrivata al 33%, una famiglia su tre. Una trasformazione che amplia le possibilità offerte dalla tecnologia, ma moltiplica anche i potenziali punti deboli delle reti domestiche.

Privacy a rischio: dalle telecamere alle serrature intelligenti

Non serve un attacco particolarmente sofisticato per compromettere la sicurezza di un’abitazione digitale. Un router configurato male, una videocamera che conserva la password predefinita oppure un elettrodomestico con il software non aggiornato possono diventare porte d’ingresso per gli hacker.

Le conseguenze non si limitano alla violazione della privacy. I pirati informatici possono puntare al furto di dati personali e bancari, utilizzare le informazioni sottratte per frodi ed estorsioni oppure bloccare dispositivi e archivi attraverso attacchi ransomware. In alcuni casi, la compromissione può arrivare a interessare serrature intelligenti, sistemi di allarme e impianti di climatizzazione gestibili da remoto.

Esiste anche un rischio meno visibile: gli apparecchi violati possono essere trasformati in strumenti per sferrare ulteriori attacchi informatici contro altri utenti, aziende e infrastrutture pubbliche o private, senza che il proprietario si accorga di quanto sta accadendo.

Il conto può superare i 10mila euro

La vulnerabilità digitale può tradursi rapidamente in un problema economico. Secondo le stime di Consumers’ Forum, una famiglia colpita può dover sostenere fino a 1.500 euro per ripristinare la rete domestica, ricorrere all’assistenza tecnica specializzata, recuperare gli account e sostituire gli apparecchi compromessi.

Il conto può però salire fino a 10mila euro e oltre quando l’attacco comporta sottrazione di denaro, furto o compromissione dell’identità digitale, ricatti oppure perdita irreversibile di dati personali. Una stima che restituisce la dimensione di un rischio spesso sottovalutato, soprattutto perché riguarda oggetti entrati nella quotidianità e percepiti come semplici strumenti di servizio.

Il confronto con le autorità il 18 novembre

Il tema delle nuove vulnerabilità e delle tutele per i consumatori sarà al centro di un confronto convocato da Consumers’ Forum per il prossimo 18 novembre. All’incontro sono state invitate le principali autorità di settore: Garante per la protezione dei dati personali, Banca d’Italia, Consob, Agcom, Agcm, Arera, Art, Anac e Ivass.

L’obiettivo è affrontare le trasformazioni nelle abitudini dei consumatori, sempre più «ibridi» tra mondo fisico e digitale, e individuare le garanzie necessarie in un mercato nel quale la tecnologia domestica corre più velocemente della consapevolezza dei rischi. Perché una casa intelligente, per essere davvero sicura, deve esserlo anche sul fronte della protezione informatica.