Appena ha appreso della fine della relazione tra Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno, il figlio del fondatore di Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi, ha telefonato alla premier dichiarandosi «molto dispiaciuto» per il controverso caso nato dai fuorionda trasmessi da Striscia la notizia, di Mediaset. «Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo», avrebbe detto Berlusconi secondo quanto riportato da Corriere.it.

Nei fuorionda che hanno provocato la rottura della coppia, il padre della figlia di Meloni fa battute a sfondo sessuale a delle colleghe e si tocca le parti intime. L’amministratore delegato della stessa casa di produzione che ha messo in onda la registrazione avrebbe detto alla premier che si sarebbe mosso al fine di fermare la divulgazione di ulteriori trasmissioni compromettenti.

Nel frattempo, dietro le quinte, qualcuno accenna a possibili complotti, come ad esempio tra la presidente del Consiglio e lo sceneggiatore di Striscia, Antonio Ricci. In un'altra versione delle voci, si sostiene che la famiglia Berlusconi abbia utilizzato i fuorionda in modo strumentale per indebolire il governo. Secondo un'altra teoria ancora, Pier Silvio Berlusconi avrebbe addirittura informato la premier sulla registrazione già a settembre. Tuttavia, tutte queste tesi sono state categoricamente negate dalle parti direttamente coinvolte.

Secondo La Stampa, Giambruno si era fatto diversi nemici all'interno dell'azienda fondata da Silvio Berlusconi a causa di gelosie e di una promozione che sembrava basarsi su un privilegio coniugale. Fino a quel momento, Giambruno era un perfetto sconosciuto; tuttavia, come riportato dal giornale, gli è stata affidata una trasmissione giornaliera su Rete 4 appena Meloni è arrivata al Palazzo Chigi.

L’addio di Meloni al suo ex compagno è stato ufficializzato con un post metaforico su Instagram: «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua», ha scritto.