Una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna, che sembra aver avuto dei problemi di depressione.

Presente anche personale del 118 che ha tentato di soccorrere la bimba, che è deceduta prima dell'arrivo in ospedale a Catania. Un'altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato anche lui in ospedale.

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.