Ha superato i 100 morti il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. L'alluvione ha provocato almeno 103 vittime, 43 in Nord Reno Westfalia e 60 in Renania Palatinato. Lo rende noto un portavoce della polizia tedesca che, interpellato da Bild, ammette che «si teme che il bilancio possa aumentare».

Vittime nelle case, per strada, tra i soccorritori

Due giorni di pioggia ininterrotta e il bilancio in Germania è una catastrofe senza precedenti. Il rigonfiamento e l'esondazione di tanti corsi d'acqua di piccola e media dimensione, nei Laender occidentali del Nordreno-Vestfalia e dalla Renania-Palatinato, hanno liberato enormi masse d'acqua dalla forza distruttiva. I corpi senza vita degli annegati sono venuti fuori da posti diversi, le inondazioni hanno fatto vittime negli scantinati delle case, nelle strade, fra i soccorritori. Ma la forza dell'acqua e del fango ha anche trascinato giù decine e decine di case. C'è chi si è rifugiato sui tetti delle case o sugli alberi. Il maltempo non ha colpito solo la Germania: alluvioni sono avvenute anche in Lussemburgo e Olanda.

Località sommerse dall’acqua

Intervenendo da Washington, dove ieri notte è stata ricevuta da Joe Biden alla Casa Bianca, Angela Merkel si è detta «scioccata dalle notizie di località completamente sommerse dalle acque». «Non sappiamo ancora il numero delle vittime e delle persone coinvolte, ma saranno molte», ha aggiunto la cancelliera tedesca.

1300 dispersi

Le autorità riportano moltissimi dispersi nelle regioni colpite: in particolare vi sono 1300 persone nella regione di Ahrweiler di cui non si hanno notizie, possibilmente a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari, riporta il sito di Die Welt. Sono interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone.