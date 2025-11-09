Una «foto del 2015 ritrovata da Report» in cui «Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Antimafia, si è fatta ritrarre in posa con un busto di Benito Mussolini»: la pubblica il programma di Rai3 sul profilo Facebook, con un estratto dell'inchiesta - i cui contenuti sono stati anticipati oggi da Repubblica - che andrà in onda stasera alle 20.30.

All'epoca Colosimo, si legge nel post di Report, «aveva già alle spalle il primo mandato come consigliera regionale di Fratelli d'Italia ed era stata candidata alla Camera dei deputati».

Nella puntata di stasera «la presidente della Commissione Antimafia ne conferma l'autenticità e, per la prima volta, affronta in modo approfondito la questione dei suoi rapporti con lo zio Paolo Colosimo, condannato per aver fatto da tramite tra il faccendiere di estrema destra Gennaro Mokbel e la 'ndrangheta».

Nella foto, spiega il giornalista Giorgio Mottola nella clip pubblicata dal programma di Sigfrido Ranucci, accanto a Colosimo «c'è Pamela Perricciolo, e in primo piano compare il busto di Benito Mussolini. Dopo qualche ricerca, scopriamo che la foto era stata pubblicata anche su Facebook, sul profilo privato della Perricciolo, accompagnata dalla frase “Stiamo lavorando con nonno Benito per creare il nostro angolo di relax”. Chiara Colosimo sembra essere stata anche taggata nel post. La data è il 10 giugno 2015, quando cioè Colosimo era già stata candidata alla Camera e aveva terminato il suo primo mandato da consigliera regionale per il partito di Giorgia Meloni».

Della foto, Mottola chiede conto anche a Perricciolo: «Io so' ancora di destra sì, che è un reato?», risponde al giornalista, che le fa notare il rischio di apologia di fascismo. «Ma quando mai? Un busto non ce l'abbiamo mai avuto di Benito Mussolini», dice Perricciolo. «Dove l'hai trovata 'sta foto?», e poi: «Pensa a quanto poteva essere grave che la teniamo sul profilo da anni... Non lo so, non mi ricordo di 'sta foto, ma se tu dici che c'è 'sta foto ci sarà 'sta foto».

A Mottola che prova a incalzarla chiedendo se per lei e Colosimo questa cosa non sia «grave», Perricciolo risponde ancora: «Ma magari stavamo scherzando di qualcosa, non posso ricordarmi di 14 anni fa. Tu dici che c'era un busto, io a casa busti non ne ho mai avuti, non so dove tu dici che abbiamo fatto 'sta foto».