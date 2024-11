L'incremento non si arresta: oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più rispetto a ieri. Nove i morti

Non si ferma l’incremento di persone positive al coronavirus in Italia: oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più, ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. I casi totali salgono quindi a 257.065. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Lo ha comunicato il ministero della Salute.

Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del coronaviurs, riporta ancora il ministero. Il bilancio sale così a 35.427 vittime.