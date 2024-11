Si tratta di Alessandro Mattinzoli, deputato allo Sviluppo economico in Regione. L’appello a tutti gli over 65 del territorio: « Uscite di casa il meno possibile»

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli «è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento». Così spiegano in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio Gallera.

«Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti», aggiunge Gallera.

L’assessore regionale positivo al Covid-19

Alessandro Mattinzoli è assessore allo Sviluppo economico e in passato – dal 2009 al 2018 – è stato sindaco di Sirmione e poi anche vice presidente della provincia di Brescia (dal 2016 al 2018).

Lo scorso giovedì ha tenuto una conferenza stampa insieme a Gallera, Foroni (assessore alla protezione civile) e Caparini (assessore al Bilancio) per riferire sulla situazione economica dopo quattro giorni di ordinanza.

La Lombardia agli over 65: «Uscite di casa il meno possibile»

Sono gli ultra «65enni sono l’anello più vulnerabile della catena, devono rimanere a domicilio e muoversi il meno possibile perché potrebbe essere risolutivo per loro e per il contenimento della diffusione del virus» ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

«Le persone finora decedute hanno tutte più di 65 anni, quindi il messaggio che oggi lanciamo loro è di rallentare i momenti di socializzazione – ha aggiunto Gallara - attiveremo tutte le iniziative possibili per far sì che queste persone non abbiano la necessità di uscire di casa».

