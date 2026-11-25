Il direttore sarebbe in uscita dopo il confronto con l’editore sulla linea da adottare per ridurre i costi. Sul tavolo anche interventi sulle edizioni locali e sugli organici. Al suo posto potrebbe arrivare Stefano Barigelli dalla Gazzetta dello Sport

Cambio della guardia ai vertici del Corriere della Sera. Dopo undici anni alla guida del quotidiano di via Solferino, Luciano Fontana sarebbe destinato a lasciare la direzione in seguito a una rottura con l’editore Urbano Cairo. Al suo posto dovrebbe arrivare Stefano Barigelli, attuale direttore della Gazzetta dello Sport.

Secondo le indiscrezioni circolate il 24 novembre, lo strappo si sarebbe consumato nella serata precedente, al termine di un confronto sulle strategie editoriali e sulla necessità di ridurre i costi del quotidiano. Alla base della separazione ci sarebbero due visioni profondamente diverse sul futuro della testata, sulla gestione della redazione e sugli investimenti necessari per affrontare le trasformazioni del mercato dell’informazione.

Corriere della Sera, lo scontro tra Cairo e Fontana sui tagli

Urbano Cairo avrebbe chiesto un deciso intervento sul contenimento delle spese, attraverso una riduzione dei costi delle edizioni locali e un ridimensionamento degli organici giornalistici.

Il piano riguarderebbe una parte dei circa 450 giornalisti del Corriere della Sera. Non sono ancora emersi dettagli sul numero delle eventuali uscite, sulle modalità con cui verrebbero gestite o sulle edizioni territoriali interessate dalla riorganizzazione.

Fontana non avrebbe condiviso l’impostazione dell’editore, rifiutandosi di avallare un progetto che comporterebbe un significativo depotenziamento della struttura redazionale. Leggi l’articolo completo su LaCapitale News.