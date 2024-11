Si tratta del molnupiravir e remdesivir per il trattamento di casi positivi non ospedalizzati

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti Covid non ospedalizzati con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Lo rende noto l'Aifa.