Come annunciato in un tweet, il presidente Usa ha lasciato l'ospedale. Donald Trump è stato dimesso poco prima dell'una (ora italiana) il Walter Reed, dove era ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Trump è uscito dall'ospedale militare alle porte di Washington indossando la mascherina, ha salutato ed è salito in auto per raggiungere il Marine One, l'elicottero presidenziale con il quale sta tornando alla Casa Bianca.



Era stato lo stesso Trump ad annunciare con un post social che avrebbe lasciato il Walter Reed Medical Center dicendo: «Mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa». Una volta giunto a casa, il presidente degli Stati Uniti ha poi commentato: «State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere».

In un successivo briefing, il medico personale del presidente, Sean Conley, aveva confermato le dimissioni spiegando: «Sebbene non sia completamente ancora fuori pericolo, io e il team abbia stabilito che tutte le valutazioni e, cosa più importante, il suo stato clinico autorizzano il ritorno a casa, dove sarà circondato da un'assistenza medica di livello mondiale 24 ore su 24».